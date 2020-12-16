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Yaşam Kumluca Devlet Hastanesi Başhekiminden 'onursuz' ceza: Hemşireye 'Ben salağım' yazdırdı!
Yaşam

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekiminden 'onursuz' ceza: Hemşireye 'Ben salağım' yazdırdı!

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan, yerinde olmayan nöbetçi hemşireye bir kağıda "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdırması tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:34:00 - 2020-12-16 20:38:14
Kumluca Devlet Hastanesi Başhekiminden 'onursuz' ceza: Hemşireye 'Ben salağım' yazdırdı!

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın bir hemşireye 500 kere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdırması tepkilere neden oldu.

Antalya’da bulunan Kumluca Devlet Hastanesi’nde skandal bir olay yaşandı.

Hemşireye 'Ben salağım' yazdırdı

Başhekim Ayşegül Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını fark etti.
Alkan, bunun üzerine nöbetçi hemşireye “A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazacaksın” dedi.

Başhekime tepkiler arttı

Söz konusu kararın karşısında şok olan sağlık emekçisinin, A4 kağıdına 500 kere istenilen cümleyi yazdığı ancak başhekimin talimatıyla evrakı kayıttan geçiremediği öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyada yankı uyandıran olay, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

 

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