Kumkapı Balıkçılar Çarşısı hizmete açıldı

Kumkapı’da 1980’li yıllara kadar sahilde iptidai olarak vatandaşa balık satışı yapılan alan Kumkapı Balık Hali’nin yapılmasının ardından perakende balık satışı için deniz dolgusu yapılan ve üzerinde de günün şartlarına uygun barakalarda balık satışı yapılıyordu.

Zamanla ihtiyaca cevap veremez hale gelen ve Avrasya Tüneli'nin inşaat alanında kalan çarşı yıkılarak, geçici olarak Samatya tarafına taşınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgeye kalıcı balıkçılar çarşısı yapılmasını planlandı ve kısa sürede inşaatı bitirilerek 2018 tarihinde tamamlandı.

Balıkçı esnafında görüşü alınarak yapılan yeni modern çarşıda, yerinde dönüşüm prensibiyle çaycısından esnafına ve dükkan sayılarında bir değişiklik yapılmadı. Kurulduğu derme çatma baraka döneminden günümüze esnaf mağdur edilmeden aynen yerlerini muhafaza etti. Çarşıya bebekli aileler de düşünülerek bebek bakım odası eklendi.

Alışverişe gelen vatandaşların rahat rahat dolaşabileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği çocuk oyun alanları, fitness alanı, sert zeminler, yeşil alan ve otopark hizmet verecek.

SAYILARLA KUMKAPI BALIKÇILAR ÇARŞISI

İNŞAAT ALANI 903 M2

TOPLAM ALAN 30 BİN 103 M2.

DÜKKAN SAYISI 34

BALIKÇI RESTORANI 5

BALIKÇI DÜKKANI 25 (3 TANESİ PİŞİRME)

MANAV 2

BÜFE 1

ÇAY OCAĞI 1

MESCİT 1

BEBEK BAKIM ODASI 1

WC 1