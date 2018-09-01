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Kumkapı Balıkçılar Çarşısı hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir BelediyesiAvrasya Tüneli inşaat sahasında kalan Kumkapı Balıkçılar Çarşısını yine Balıkçı esnafıyla buluşturdu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:22
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı hizmete açıldı

Kumkapı’da 1980’li yıllara kadar sahilde iptidai olarak vatandaşa balık satışı yapılan alan  Kumkapı Balık Hali’nin yapılmasının ardından perakende balık satışı için deniz dolgusu yapılan ve üzerinde de günün şartlarına uygun barakalarda balık satışı yapılıyordu.

Zamanla ihtiyaca cevap veremez hale gelen ve Avrasya Tüneli'nin inşaat alanında kalan çarşı yıkılarak, geçici olarak Samatya tarafına taşınmıştı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgeye kalıcı balıkçılar çarşısı yapılmasını planlandı ve kısa sürede inşaatı bitirilerek  2018 tarihinde tamamlandı.

Balıkçı esnafında görüşü alınarak yapılan yeni modern çarşıda, yerinde dönüşüm prensibiyle çaycısından esnafına ve dükkan sayılarında bir değişiklik yapılmadı. Kurulduğu derme çatma baraka döneminden günümüze esnaf mağdur edilmeden aynen yerlerini muhafaza etti. Çarşıya bebekli aileler de düşünülerek bebek bakım odası eklendi.

Alışverişe gelen vatandaşların rahat rahat dolaşabileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği çocuk oyun alanları, fitness alanı, sert zeminler, yeşil alan ve otopark hizmet verecek.  

SAYILARLA KUMKAPI BALIKÇILAR ÇARŞISI

İNŞAAT ALANI             903 M2

TOPLAM ALAN               30 BİN 103 M2.

DÜKKAN SAYISI            34

BALIKÇI RESTORANI                 5

BALIKÇI DÜKKANI       25  (3 TANESİ PİŞİRME)

MANAV                               2 

BÜFE                                    1

ÇAY OCAĞI                       1

MESCİT                                1

BEBEK BAKIM ODASI      1

WC                                        1

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:22
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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