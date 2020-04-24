  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kümesine dadanan sansar 20 tavuğunu telef etti

Afyonkarahisar’da bir evin bahçesinde bulunan kümese dadanan sansar, birkaç gün içinde 20 tavuğu telef etti.

2020-04-24 14:07:10 -
Kümesine dadanan sansar 20 tavuğunu telef etti

Afyonkarahisar’da bir evin bahçesinde bulunan kümese dadanan sansar, birkaç gün içinde 20 tavuğu telef etti.


Olay, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe merkezinde meydana geldi. Muhammet Erdal’a ait evin kümesine giren sansar 1 hafta içerisinde çok sayıda tavuğu telef etti. Erdal, yaşadığı olayı anlatarak, “İlk sabah evden çıktığımda kümese bakınca 7 tavuğun sansar tarafından telef edildiği gördüm. O günden sonra tavukların birer ikişer öldürülmeye başlandı. Toplamda 20 tavuğum sansar tarafından telef edildi” diye konuştu.



Komşular önlem alsın


Erdal, mahallede ki komşularına da seslenerek, “Komşularımızın da tavukları var. Onların tavukları şu an sağ. Benim tavuklarım katledildi. Komşularım şimdiden önlem alsın. Benim başıma gelen onların başına gelmesin” dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı