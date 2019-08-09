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Kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalarak 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:24
Kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalarak 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı.



Kesilen tavuk sayısı 96 milyon, kesilen hindi sayısı ise 395 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Haziran ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 13,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 azaldı.



Tavuk eti üretimi 168 bin 522 ton, hindi eti üretimi ise 3 bin 968 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 12,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı. Haziran ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 14,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 azaldı.


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:24
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