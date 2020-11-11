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Ekonomi Kümes hayvancılığı üretimi
Ekonomi

Kümes hayvancılığı üretimi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:23:04 -
Kümes hayvancılığı üretimi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi eylülde aylık bazda yüzde 1,7 artarak 1 milyar 617 milyon 495 bin adet oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, tavuk yumurtası üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. Bu dönemde 1 milyar 617 milyon 495 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

Eylülde kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 7,3 artışla 95 milyon 949 bin olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,9 azaldı.

Tavuk eti üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 11,1 yükseldi ve 174 bin 35 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 geriledi.

Hindi eti üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 11,7, yıllık bazda yüzde 19 azalarak 4 bin 563 ton oldu.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, hindi eti üretimi yüzde 5,5, tavuk eti üretimi yüzde 0,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,5 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

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