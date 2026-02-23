Küme hattında olan Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

  • İSTANBUL
Süper Lig’de 23 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Başkan Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırlayacakları sarı lacivertlileri yenmek istediklerini söyledi.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, dün Zecorner Kayserispor'a deplasmanda son dakika golüyle 1-0 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e iyi yönetiminden dolayı teşekkür eden Perçin, "Türk hakemlerine, genç hakemlere güveniyoruz." dedi.

Rıza Perçin, Kayserispor maçının geride bıraktıklarını, ligde 1 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri müsabakaya odaklandıklarını ifade etti.

Fenerbahçe maçının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Perçin, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Elimizden geleni yapacağız. Antalyaspor olarak stadı doldurup puan ya da puanları alacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bu maçın puanı ne kadar önemliyse, hasılatı da o kadar önemli." diye konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN BEDAVA BİLET YOK

Başkan Perçin, Fenerbahçe maçının biletlerinin satışa çıktığını, sarı-lacivertli taraftara ekstra bir tribün hakkı tanımayacaklarını vurguladı.

Antalyaspor'un içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan kurtulması için herkesi kırmızı-beyazlı kulübe yardım etmeye çağıran Perçin, hiçbir kurum, şirket ve şahsın kendilerini Fenerbahçe müsabakasına bedava bilet için aramamasını talep etti.

Manipülatif söylemler duymak istemediklerini belirten Perçin, projelerle Antalyaspor'un borçlarını bitirmenin yanı sıra kulübün geleceğini garanti altına almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

