  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel "Küme Evler" operasyonunda 6 gözaltı
Yerel

"Küme Evler" operasyonunda 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 16:58:00 -
"Küme Evler" operasyonunda 6 gözaltı

Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünün Küme Evler mevkisinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli 2 film tablet uyuşturucuyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisine sabah operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında Küme Evler'deki çok sayıda adrese aynı anda baskın yapıldı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel’in de hazır bulunduğu baskında mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli zamanlarda yaptığı çalışmalarda yakalanan şahısların, uyuşturucu satın aldıklarını söyledikleri suçlulara yönelik yapılan operasyonda belirlenen 6 zanlı kıskıvrak yakalandı. 6 şüpheli ile birlikte 2 film tablet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. Operasyon anı ise dronla görüntülendi.

Sınır kapılarında uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınır kapılarında uyuşturucu madde ele geçirildi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sınır kapılarında uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok!
İzmir'de uyuşturucuya geçit yok!

Yerel

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok!

Uyuşturucu operasyonunda kimyager gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda kimyager gözaltına alındı

Yaşam

Uyuşturucu operasyonunda kimyager gözaltına alındı

İslam’ı hedef alan dizinin oyuncusuna bakın! Kızılcık Şerbeti değil Kızılcık Keşi
İslam’ı hedef alan dizinin oyuncusuna bakın! Kızılcık Şerbeti değil Kızılcık Keşi

Medya

İslam’ı hedef alan dizinin oyuncusuna bakın! Kızılcık Şerbeti değil Kızılcık Keşi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23