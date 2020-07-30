Küme düşmenin kaldırılması Malatyalı siyasileri sevince boğdu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

TFF, pandemi süreci nedeniyle Süper Lig'in yanı sıra TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmeyi kaldırıldı. Karar sonrasında gelecek sezonda Süper Lig’e devam edecek olan Yeni Malatyaspor camiasında ve kentte büyük sevinçle karşılandı.

Sevinçlerini sosyal medyadan paylaşıyorlar

Yeni Malatyaspor’un gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olması taraftarları da sevince boğdu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşan taraftarlar, tüm kentin kenetlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Biz taraftarlar olarak her zaman takımımıza sahip çıktık. Çok mutluyuz, resmen imkansız gerçekleşti, şükürler olsun. Malatyaspor yaşayacak ve Allah'ın izniyle hep var olacak. Şampiyon olmuş gibi sevindik” dediler.

Taraftarlar sosyal medyada seviniyorlar

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri ise sosyal medyada yaptıkları açıklamada, “Her platformda Malatyaspor için mücadele eden milletvekilimiz Öznur Çalık’a taraftarımız kendilerine pandemi ve ligden düşmemin kaldırılmasında göstermiş olduğu gayretler için yüzyüze teşekkür etmek isterdik ama kendisi Meclis’te olduğu için burdan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri olarak kendisine şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandılar.

Bu sevdamız hiç bitmeyecek

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Pandemi sürecinde milletin her ferdine olduğu gibi spor kulüplerimize de destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere küme düşmeme kararı için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF’ye, Kulüpler Birliği Vakfı’na, Yeni Malatyaspor sevdalıları olarak teşekkür ediyoruz. İyi günde kötü günde bu sevdamız hiç bitmeyecek Yeni Malatyaspor” paylaşımını yaptı.

Malatya’ya hayırlı olsun

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Türkiye Futbol Federasyonu tüm kulüplerin ortak talebini değerlendirerek bu sezon küme düşmeyi kaldırdı. Sevdamız Yeni Malatyaspor’umuza ve Türk Futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Sevdamız Yeni Malatyaspor’umuza yeni sezonda başarılar diliyorum” yorumunda bulundu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Tüm Malatya’nın haklı talebini yüksek perdeden dile getirerek ‘bu yıl küme düşme olmasın’ demiştik. TFF, Süper Lig’de küme düşmeyi bu sezon için kaldırdı. 2020-2021 sezonu 21 takımlı olacak. Yeni Malatyaspor Süper Lig’de kalacak. Malatya’ya ve Yeni Malatyaspor’a hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı: “Kulüpler Birliğinin tavsiye kararı üzerine TFF’nin çalışması neticesinde liglerden küme düşme kaldırıldı. Yeni Malatyaspor’umuz süper ligde yoluna devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, TFF Başkanımıza ve Kulüpler Birliği’ne teşekkür ediyorum.”

Düşenin dostu var

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mıza ve Yeni Malatyaspor’a hayırlı uğurlu olsun. Yeni Malatyaspor’umuz Süper Lig’de olmaya devam edecek. Emeği geçenlere teşekkürler” dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise şu mesajı paylaştı: “Düşenin dostu var. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, TFF’ye, Kulüpler Birliği ve küme düşmeme kararına katkıda bulunan herkese Malatyalı hemşerilerim adına teşekkür ederim.”

Zor günler geçirdik

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de “Ortak sevdamız Yeni Malatyaspor’umuzun küme düşmemesi ve Süper Lig’de devam etmesi hususunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, TFF’ye, Kulüpler Birliği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, “Zor günler geçirdik. Şimdi muhasebe yapma ve sevdamız Yeni Malatyaspor’umuzu gelecekte nasıl daha iyi konuma getiririz düşüncesiyle hareket etme zamanı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” paylaşımını yaptı.