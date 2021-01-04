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Ekonomi Kümaş Manyezit'in satışı için anlaşma imzalandı
Ekonomi

Kümaş Manyezit'in satışı için anlaşma imzalandı

Yıldız Holding Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü: - "Bugün verimliliği ve karlılığı son derece yüksek seviyeye ulaşan Kümaş Manyezit'i daha da büyük değer kazanmış bir şirket olarak devrediyoruz. Erdemir çatısı altında Kümaş'ın başarılarının artarak sürmesini diliyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 21:08:00 -
Kümaş Manyezit'in satışı için anlaşma imzalandı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding’in iştiraki Kümaş Manyezit’in OYAK bünyesindeki Erdemir’e satışı için anlaşma imzalandı.

Yıldız Holding'in açıklamasına göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden yapılan anlaşmanın ardından yasal onayların alınmasıyla hisse devri gerçekleşecek.

Gözde Girişim tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, yüzde 49'u Yıldız Holding AŞ'ye, yüzde 51'i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’ye ait olan Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 100'ünün ilgili yasal onaylar alındıktan sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'a, 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden devri için anlaşma imzalandı. Bu süreçte Yıldız Holding ve Gözde Girişim'e, Ünlü&Co tarafından münhasır finansal danışmanlık hizmeti verildi.

- "Kümaş Manyezit, Yıldız Holding bünyesinde büyük değer kazandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Kümaş Manyezit’in Erdemir'e satışı hakkında şunları kaydetti:

"Ana faaliyet alanlarımız olan gıda ve perakendeye odaklanarak büyüme stratejimizi sürdürürken, girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla farklı sektörlerdeki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gözde Girişim'in 2012 yılında satın aldığı Kümaş Manyezit, holdingimiz bünyesinde bulunduğu süre içinde büyük değer kazandı. Dünya genelindeki kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine tek başına sahip olan Kümaş Manyezit, pandemiye rağmen 2020 yılında da faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Daha önce ithal edilen yüzde 98 magnezyum oksit (MgO) içerikli fused manyezitin yüzde 100'ünü kendisi üretebilir hale gelen Kümaş, toplam satış miktarını 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırmayı başararak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı. Bugün verimliliği ve karlılığı son derece yüksek seviyeye ulaşan Kümaş Manyezit’i daha da büyük değer kazanmış bir şirket olarak devrediyoruz. Erdemir çatısı altında Kümaş'ın başarılarının artarak sürmesini diliyoruz."

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