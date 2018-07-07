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Kumaş koltuk temizliği nasıl yapılır?

Koltuklar, hayatımızın içinde kirlenmeye en müsait eşyalardan biridir. Toz, bulaşan gıda ürünleri, çocukların yaramazlıkları sonucu meydana gelen problemler derken birçok yönden kirlenmeye yatkın olan koltukları iyi bir şekilde temizlemek gerekir.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22
Kumaş koltuk temizliği nasıl yapılır?

Kumaş kaplı olanlar, koltuk çeşitlerinden bir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazıları çıkabilen bazıları çıkmayan kumaş kaplamalara sahip olan koltuklar, eğer kılıf çıkabiliyorsa çamaşır makinesinde ve genellikle soğuk suda yıkanması etkili ve hızlı çözüm olmaktadır.

Çıkmasına rağmen makinede yıkayamayacağınız boyutlardaki kılıfları ise, küvet ya da ona benzer geniş bir alanda deterjan yardımıyla elde yıkamak da mümkündür. Koltuk kılıfları yıkandıktan sonra tamamen kurutulmalıdır. Aksi takdirde ağır bir nem kokusuna neden olacaktır.

Kumaş kaplı koltukları evde silmek için en etkili yöntem çamaşır sularıdır. Ancak, renk açma özelliğinden dolayı kumaşa zarar verip vermediğini görmek için küçük bir yerde deneme yapılması uygun olacaktır. Bu koltukları silmek adına tüm hanımlar için oldukça pratik bir yöntem daha vardır.

Çiğ lahana ile koltukları silmek, lekeleri çıkarmakta oldukça etkilidir. Limon kolonyası da hem evde kolayca bulunabilecek bir bileşendir, hem de lekeleri çıkarmada iyi bir çözümdür. Tükenmez kalem lekeleri gibi inatçı kirleri ise saç spreyiyle çıkarmak mümkün olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22
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