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Yerel Kumarcılara 22 bin 400 lira ceza
Yerel

Kumarcılara 22 bin 400 lira ceza

Seydikemer ilçesinde elektronik kumar makinesi ile kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişi hakkında, kumar oynamak ve oynatmaktan 22 bin 442 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 16:11:00 -
Kumarcılara 22 bin 400 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Döğer Mahallesindeki A.S. isimli kişiye ait kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde kahveye operasyon yaptı.

Jandarma ekipleri tarafından kahvede yapılan kontrollerde, elektronik kumar makinesi bulundu. Ayrıca müşterilerin alkol aldığı, içeride sigara içildiğini, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kahve sahibi A.S. ve içeride bulunan 6 kişiye 22 bin 42 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile kahve sahibi A.S’ye kumar oynamak için yer temin etmek, 6 kişiye ise kumar oynamak suçundan haklarında adli işlem yapılması istendi.

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