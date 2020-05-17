Kumar oynayan 7 kişiye 30 bin 625 TL ceza kesildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince dernek lokali olarak işletilen bir mekana operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şahsa sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 30 bin 625 TL ceza yazıldı.

Olay, Kapaklı’nın Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız bir şekilde dernek lokali olarak kullanılan bir işletmeye baskın düzenledi. Operasyonda 7 kişinin içeride kumar oynadığı tespit edildi.

Kişi başı 4 bin 375 TL ceza

C.B.’nin işlettiği lokalde U.B., M.A., R.B., Y.Ş., Ö.B. ve Y.A. isimli toplam 6 kişiye, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. C.B.’ye ise yine aynı suçlardan ve kumar oynamak için yer imkanı sağlamak suçundan işlem yapıldı.

İşletme sahibi dahil olmak üzere 7 kişiye, kişi başı 4 bin 375 TL yani toplamda 30 bin 625 lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen iskambil kağıtlarına ise el konuldu.