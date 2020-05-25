Kumar oynayan 6 şüpheliye 18 bin 900 lira ceza

Zonguldak’ta bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri düzenledikleri baskında 6 şüphelinin kumar oynadığını tespit etti. İşyeri sahibine kumar oynamaya yert temin etmek suçundan soruşturma başlatıldı. 6 şüpheliye de toplam 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Çayköy’de, S.A.’nın (49) işlettiği kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri gece 00.10’da işyerine baskın düzenledi. Yapılan kontrol ve aramada, kahvehanenin açık olduğu; kahvehane sahibi S.A: haricinde S.B. (48), A.T. (48), U.K. (41), B.T. (39), N.E. (44) ve K.A.’nın (22) bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin kahvehane içerisinde ayrı bir bölümde yuvarlak masa etrafında oturdukları, masa üzerinde 2 deste iskambil kağıdı, 1 adet adisyon kağıdı, 1 adet adisyon destesi, 43 adet poker pulu, 1 adet 200 tl ve 3 adet 100 TL’lik banknot olduğu tespit edildi.

Kahvehane sahibi hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli tahkikat başlatıldı. Kahvehanede bulunan S.B. , A.T. , U.K., R.T. , N.E. , K.A. isimli şahıslara 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplamda 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.