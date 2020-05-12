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Aktüel

Kumar oynatılan iş yerine polis baskını

Eskişehir’de kumar oynanan bir iş yerine polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında 17 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:21:57 -
Kumar oynatılan iş yerine polis baskını

Eskişehir’de kumar oynanan bir iş yerine polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında 17 kişi yakalandı. Polis ekipleri 17 şahsa toplam 53 bin 550 lira cezası uygularken, iş yeri kalıcı olarak mühürlendi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Selçuker Sokak’ta bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Savcılık izniyle yapılan baskında polis ekipleri, 17 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Ayrıca iş yerinin ruhsatsız olduğu da belirlenirken, bahsi geçen yerin sorumlusu olan Yüksek S. hakkında, ’Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.


Ayrıca polis, kumar oynarken yakalanan 17 kişiye ’Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları’ için 3 bin 150’şer liradan toplam 53 bin 550 lira para cezası uyguladı.


Öte yandan yakalanan 17 kişiden Ersin D.’nin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alınırken, ruhsatsız olan iş yeri de polis ekiplerince kalıcı olarak mühürlendi.

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