Kumar oynatılan eve gece baskını! 10 kişiye 64 bin 231 TL para cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Şahinler Mahallesi'ne bağlı Maha Yaylası'nda A.A.'ya ait iş yerinde kumar oynandığı bilgisine ulaşan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenledi.

64 bin 231 lira para cezası

Jandarma, 9 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan aramada masa üzerinde 1250 TL'nin yanı sıra 56 deste iskambil kağıdı, 209 okey taşı, 11 yazboz defteri ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada seri numarasız ve ruhsatsız tabanca içerisinde 16 adet 9 mm çapında fişek, 30 santim uzunluğunda tırtıklı bıçak, bir litrelik 2 pet şişe içerisinde alkol de bulundu.

Kumar oynayan 9 kişiyle bunlara yer temin eden 1 kişiye çeşitli suçlardan toplam 64 bin 231 TL para cezası uygulandı. Hakkında kumar için yer temin etmek suçundan işlem yapılan A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.