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Medya Kumar masasında hayat kurtarmaya çalışan Hekimoğlu dizisi fena çakıldı
Medya

Kumar masasında hayat kurtarmaya çalışan Hekimoğlu dizisi fena çakıldı

Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisi, doktorları küçük düşürdüğü gerekçesi ile tepki çektikten sonra ekranlarda tutunamayınca ilk 10’a bile giremedi. Reytinglerde dibi boylayan dizi sonunda final yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 13:47:00 -

Sağlıkçıları aşağıladığı gerekçesiyle sosyal medyada aylar öncesinde hakkında boykot çağrısı yapılan dizide yer alan doktorlar arasındaki diyalogların olduğu sahne gündeme oturmuştu.

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım'ın başrollerde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinden iyi haber geldi.

Skandal dizi, ay sonu itibarıyla ekranlardan kaldırılacak.

18 Mayıs 2021 reyting sonuçlarına göre, ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 1. sırada yer alırken TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2. sırada yer aldı.

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