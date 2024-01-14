Kumar baskınında yakalandı... Beste yapıyordum dedi

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, "Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem" programına konuk oldu. Sunucu Tahir Sarıkaya, Topaloğlu'na 2009 yılında gözaltına alınmasını sordu. "Kumar oynuyor muydunuz" diye soran sunucuya Topaloğlu, "Gittiğim yer arkadaşımın yeri" cevabını verdi. Sunucu Sarıkaya bunun üzerine, "Gözaltına alınıyorsunuz ama" dedi. Topaloğlu buna karşı, "Polisler herkesi aldı götürdü. Ben orada bir şeyler karalıyordum yani beste yapıyordum" dedi.

O anları böyle anlattı;

"Polis geldi 'Ne yapıyorsunuz' dedi, 'Beste yapıyorum' dedim. Güldü. Hepimizi aldı götürdü. İki üç kere daha oldu. Birinde bahçede oturuyordum. Neyine oynadıklarını bilmiyordum. Arkadaşlarda oradaydı. Polis geldi, 'Amirimiz sizi istiyor. İçerde oyun oynanıyor, siz de buna meyillisiniz' dedi."

NE OLMUŞTU

2009 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde 3 ayrı adrese baskın düzenledi. 151 kişinin gözaltına alındığı 3 ayrı baskında 2 rulet masası, 23 black jack masası ile çok sayıda oyun pulu ve oyun kağıdı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında daha önce de kumar oynarken yakalanan ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu da vardı.

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Ekim ayında yapılan baskında kumar oynamadığını, çay içmeye geldiğini söyleyen Topaloğlu, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Mustafa Topaloğlu kimdir?

Mustafa Topaloğlu, 1957 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.

Mustafa Topaloğlu'nun ilk eşi Hasibe Hanım'dan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu vardır. 1986 yılında Leyla Somer ile 4 yıllık bir birliktelik yaşayan Mustafa Topaloğlu, 1998 yılından bu yana imam nikahlı eşi Derya Abnat'dan Irmak adında bir kızı Hilmi Uzay adında bir oğlu vardır. Mustafa Topaloğlu, 22 yıldır Hasibe Topaloğlu ile birlikte.