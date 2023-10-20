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Aktüel Kumar bağımlığına karşı alınması gereken önlemler
Aktüel

Kumar bağımlığına karşı alınması gereken önlemler

Yeniakit Publisher
2023-10-20 23:41:00 -
Kumar bağımlığına karşı alınması gereken önlemler

Son yıllarda kumar bağımlılığı, ülkemizde ve dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline geldi

Kumar oyunlarına yönelik artan ilgi, bireyler ve toplumlar üzerinde olumsuz etkilere yol açmaya devam ediyor. Kumarın sosyal ve ekonomik sonuçları göz önüne alındığında, bu sorunun ele alınması kaçınılmaz hale geldi. Kumar Bağımlılığı ile ilgili daha önce birçok makale ve kitap yayınlayan Bağımlılık Danışmanı, Uzman Psikolog Kinyas Tekin, kumar bağımlılığını önlemek için yapılması gereken toplumsal Düzenlemeleri aktardı.

Kumar bağımlılığının, sadece bireysel bir sorun olmanın ötesinde, toplumsal bir sorun olduğunu da belirten Uzman Psikolog Kinyas Tekin, bu sorunun üstesinden gelmek için bir arada çalışmanın önemli olduğunu ve kumarın yarattığı zararları azaltmak ve gelecek nesilleri korumak için etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı. 

Bağımlılık aşamasına geldiğinde kronik, ilerleyen ve tekrarlayabilen bir hastalığa dönüşüyor

Kumarın bağımlılık aşamasına geldiğinde kronik, ilerleyen ve tekrarlayabilen bir hastalığa dönüştüğünü belirten Tekin, kumar/bahis oyunlarının tüm türlerine yönelik ulusal düzeyde denetim ve yönetim sağlanması gerektiğini söyledi. 

Kumar bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kumar ve Bahis Bağımlılığı kitabında da bu konu üzerinde duran Uzman Psikolog Kinyas Tekin, Kumar Bağımlılığını Önlemek İçin Yapılması Gereken Toplumsal Düzenlemeleri için bazı önerileri sıraladı:

Kumar/bahis platformlarına yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır

Kumar bağımlılığı olan kişiler yasal olarak korunmalıdır

Tedavi seçenekleri çoğaltılmalıdır

Kumar bağımlılığı alanında uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirilmelidir

Medikal tedavide kullanılan ilaçlar erişilebilir olmalı ve sigorta kapsamına alınmalıdır

Kumar ve bahis reklamları bu kadar yaygın olmamalıdır

Kumar ve bahis konusunda kamu spotları yaygınlaştırılmalıdır

Kumar bağımlılarının haklarını koruyan dernek vevakıflar kurulmalıdır

Kendine yardım grupları yaygınlaştırılmalıdır

Bahis ve kumar platformları denetim altına alınmalıdır

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ülkemizde hizmet vermelerine izin verilmemelidir.

Kumar bağımlılığı teşhisi konulan kişilerin bankalardan kredi çekmeleri ve taşınmazların satılması konusunda korunmalarına yönelik “vesayet” ve “kısıtlama” gibi yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

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