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Milli tartışma haline gelen “Milli Piyango” biletleri bu yıl da satılıyor. Kumara teşvik için her yıl artırılan rakam bu yıl 120 Milyon TL oldu.

Milli Piyango çekilişine sayılı günler kala kumar kurumu, gazete, televizyon, radyo ve sosyal medya reklamları ile vatandaşları kumar batağına çekme çalışmalarına hız verdi. Buna rağmen insanlar her geçen gün kumardan uzaklaşıyor.

Kumar azaldı Cumhuriyet ağladı

İslam düşmanlığıyla gözünü körerten Cumhuriyet gazetesi, cehennem bileti Milli Piyango’ya ilginin çok düşük olması sonucu karalar bağladı.

Kumara olan ilgisizliği "Milli Piyango biletlerinin satışı güven nedeniyle yüzde 50 düştü" başlığıyla haberleştiren Cumhuriyet, vatandaşlara kısa yoldan zengin olmanın hayali kurdurarak yılbaşı kumarı oynatan haramzedelerin de açıklamalarına yer vermeyi ihmal etmedi.