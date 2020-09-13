Kum fırtınası, Polatlı'da yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Polatlı ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde kalan mevsimlik tarım işçileri de Ankara'da aralıklı olarak meydana gelen kum fırtınası nedeniyle hasar gördü.

İşçilerin köyün 15 kilometre dışındaki dağlık alanda yaşamlarını sürdürmek için kurdukları çadırlar kullanılamaz hale geldi.

AA muhabirine konuşan Ilıca Mahallesi Başkanı Erhan Ergen, kum fırtınasının 14:00 sıralarında Konya'dan geldiğini belirterek, o sırada mahalleye 5 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Ergen, "Çocuklarımızı bir an önce görmek için eve gidelim dışarda kalmasınlar istedik ama aklımız mevsimlik tarım işçilerindeydi." Dedi.

Fırtınanın boyutu hakkında jandarma ve kaymakamlığa bilgi verdiğini belirten Ergen, "Polatlı Belediyesi bizi arayıp ihtiyaçlarımızı sordu. UMKE geldi ve ihtiyaçları belirledi. Polatlı Belediyesi battaniye, şilte, yorgan ve yiyecek gönderdi. ve yaraları bir an önce iyileştireceğini bildirdi. " diye konuştu.

Fırtına nedeniyle mahallede ağır hasarlar oluştuğunu vurgulayan Ergen, "Elektriğin dağıtıcısı olan ana kablo fırtına nedeniyle koptu. Distribütör firmayı aradım. Durumu bildirdim. Hatta enerji sağlamadıkları konusunda uyardım, çünkü ana kablo yerdeydi, elektrik gelirse elektrik var, bazı ahırlar ve çatılar tamamen gitti, " diye bilgi verdi.

Ergen, fırtına azalırken köylülerle birlikte mahalle dışındaki çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yardım etmeye gittiklerini söyledi.

Çadırların kullanılmaz hale geldiğini belirten Ergen, sözlerine şöyle devam etti:

"Mevsimlik işçilerin yaşadığı 28 çadırda hasar vardı. İşçilerin yiyecekleri yoktu, yatakları, yorganları, kıyafetleri ıslak ve çamurdu. İlk başta 3 yaralı vardı. Fırtına işçilerin bir çocuğunu 300 metre sürükledi. Fırtına geçtikten sonra işçiler çocuğu buldu ... Mevsimlik tarım işçilerini, ilgili kurumlardan çadır veya hava kararmadan bir şey gelirse bir an önce çadırlarına koymaya çalışacağız.

Yetkililere seslenen muhtar Ergen, "Öncelikle bir an önce yaralarını saralım ki mevsimlik tarım işçileri bu akşam dışarıda kalmasın. O halde zararımıza bir bakalım. Mağdurların zararlarını talep ediyoruz. " ifadeleri kullandı.