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Aktüel Kum fırtınası, Polatlı'da yaşamı olumsuz etkiledi
Aktüel

Kum fırtınası, Polatlı'da yaşamı olumsuz etkiledi

Ilıca Mahallesi Muhtarı Erhan Ergen: - "İlk etapta 3 tane yaralımız vardı. İşçilerin bir çocuğunu fırtına 300 metre kadar sürüklemiş. İşçiler fırtına geçtikten sonra çocuğu bulmuşlar" - "Mevsimlik işçilerin yaşamını sürdürdüğü 28 tane çadır uçmuştu. İşçilerin yiyecekleri kalmamıştı, yatakları, yorganları, kıyafetleri ıslanmış ve çamur olmuştu"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 20:34:06 -
Kum fırtınası, Polatlı'da yaşamı olumsuz etkiledi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte aralıklarla etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle Polatlı ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde konaklayan mevsimlik tarım işçileri de zarar gördü.

İşçilerin, köyün 15 kilometre dışındaki dağlık bölgede yaşamlarını sürdürmek için kurdukları çadırlar kullanılamaz hale geldi.

AA muhabirine, açıklamalarda bulunan Ilıca Mahallesi Muhtarı Erhan Ergen, kum fırtınasının saat 14.00 sularında Konya yönünden geldiğini belirterek, kendisinin o sırada mahallesine 5 kilometre uzaklıkta bir ziyarette olduğunu söyledi.

Ergen, "Bir an önce eve gidelim çoluğumuzu, çocuğumuzu görelim dışarda kalmasın istedik ama aklımız mevsimlik tarım işçilerindeydi." dedi.

- "Ahırlar ve çatılar tamamen uçmuş durumda"

Jandarmayı ve kaymakamlığı fırtınanın boyutu hakkında bilgilendirdiğini aktaran Ergen, "Polatlı Belediyesi bizi aradı ihtiyaçlar konusunda taleplerimizi sordu. UMKE, geldi tespit yaptı. Polatlı Belediyesi battaniye, yatak, yorgan ve yemek göndererek, en kısa sürede yaraları saracağını bizlere iletti." diye konuştu.

Ergen, fırtına nedeniyle mahalle içinde ağır hasarların oluştuğunu vurgulayarak, "Fırtına nedeniyle elektriklerin dağıtıcı olan ana kablosu koptu. Dağıtıcı kurumu aradım durumu bildirdim. Onlar da acil arıza kaydı oluşturdular. Hatta enerji vermeyin diye özellikle uyarıda bulundum. Çünkü ana kablo yerdeydi eğer enerji verilirse elektrik akımına kapılan olabilir diye uyarıda bulundum. Bazı ahırlar ve çatılar tamamen uçmuş durumdadır. Köyde başka yerlerde hasar var mı diye tamamen dolaşamadım." bilgisini verdi.

- "28 tane çadır uçmuş"

Ergen, fırtınanın etkisini azaltmasıyla mahallelerinin dışında çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine köylülerle birlikte yardıma gittiklerini belirtti.

Çadırların kullanılamaz hale geldiğini aktaran Ergen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevsimlik işçilerin, yaşamını sürdürdüğü 28 tane çadır uçmuştu. İşçilerin, yiyecekleri kalmamıştı, yatakları, yorganları, kıyafetleri ıslanmış ve çamur olmuştu. İlk etapta 3 tane yaralımız vardı. İşçilerin bir çocuğunu fırtına 300 metre kadar sürüklemiş. İşçiler fırtına geçtikten sonra çocuğu bulmuşlar. Hava kararmadan ilgili kurumlardan çadır falan gelirse mevsimlik tarım işçilerini bir an önce çadırlarına koymaya çalışacağız."

Yetkililere çağrıda bulunan muhtar Ergen, "Öncelikle mevsimlik tarım işçileri bu gece açıkta kalmasınlar diye onların yarasını bir an önce saralım. Sonrasında ise biz zararımıza bakalım. Zararı olanların zararlarının giderilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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