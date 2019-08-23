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Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine sert tepki gösterdi

23 Ağustos 2019 Cuma 12:08
Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki


İSTANBUL (AA) - Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine Süper Lig kulüpleri sert tepki gösterdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü sosyal medya hesaplarından yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı.

Galatasaray Kulübünün paylaşımında, "Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyasından paylaşılan mesajda, "Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!" denildi.

Beşiktaş Kulübü de konuyla ilgili, "Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız!" paylaşımı yaptı.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda ise "Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun." denildi.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:08
  1. Emine Bulut
  2. Futbol
  3. paylaşım
  4. SÜPERLİG
  5. tepki

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