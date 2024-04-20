Kulüpler Birliği'nin erken seçim isteği fiyaskoyla sonuçlandı

Kulüpler Birliği'nin TFF seçimlerini hazirana almak için başlattığı imza kampanyasında rakamın 53 olduğu bildirildi. 15 gün önce Maslak'taki vakfın ofisinde noter huzurunda start verilen operasyona şu ana kadar sadece 7 Süper Lig takımının destek verdiği açıklandı.

TFF, seçim tarihini 18 Temmuz olarak duyurmuştu. Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu heyet, pazartesi günü TFF yönetimi ile bir araya gelecek. Heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçim tarihini haziran başına çekmesini isteyecek. Fakat TFF'nin temmuz başı dışında bir tarih düşünmediği öğrenildi.

İmza sayısı 130'a çıksa bile en erken seçim, haziranın 3. haftasında olacaktı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, hafta içi yaptığı toplantıda 200 imzayı bulduklarını açıklamıştı. Bu arada Kulüpler Birliği, dün bir bildiri yayımlayarak TFF'den, seçimi öne almasını bir kez daha talep etti.