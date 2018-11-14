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Kulüpler Birliği'nden flaş karar! Değişiyor

Kulüpler Birliği toplantısında konuşan Fikret Orman, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un değişmesi yönünde düzenlemeler yapılmasını isteyeceklerini açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:39
Kulüpler Birliği'nden flaş karar! Değişiyor

Kulüpler Birliği toplantısının ardından yazılı bir açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, toplantıda 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"da yapılması planlanan değişiklikleri düzenleyen kanun teklifini değerlendirdiklerini dile getirdi.

6222 sayılı kanun değişebilir 

Orman, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Kulüpler Birliği olarak kulüp başkan ve temsilcileriyle, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılması planlanan değişiklikleri düzenleyen kanun teklifini madde madde değerlendirdik. Yasayı incelediğimizde, bazı maddelerin, istemeden sporseverleri çok tehlikeli durumlara sokabilecek düzenlemeler içerdiğini gördük. Kulüpler Birliği olarak, hukuk kurulumuzla bu maddelerin düzeltilmesi konusunda çalışmamızı yapıp, ilgili bakanlıklara görüşlerimizi bildireceğiz. Kulüplerimiz için çok önemli olan bu yasanın tüm paydaşlar tarafından değerlendirilip, daha önceki örneklerde yaşandığı gibi acele davranılmamasını ilgili mercilere öneriyoruz." Türk futbolunun dünyadaki temsiliyle ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Orman, "Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun dünyada daha fazla temsil edilmesi, ligimizin marka değerinin daha yüksek seviyelere taşınması için Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:39
  1. Kulüpler Birliği
  2. Beşiktaş

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