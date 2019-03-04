Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi İspanya'ya gidiyor - Vakıf yönetimi, yarın Madrid'de La Liga yöneticileriyle bir araya gelecek



İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yöneticileriyle yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de bir toplantı yapacak. Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabında yer alan açıklamada, daha önce gerçekleştirilen iş birliği anlaşması çerçevesinde bir toplantının yapılacağı belirtilerek, "La Liga genel merkezinde, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Süper Lig takım yönetici ve profesyonellerin katılımıyla, iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak. La Liga'nın alanında uzman yöneticileri ile İspanya Ligi takımlarından Barcelona ve Real Valladolid'in üst düzey yöneticilerinin de katılacağı çalıştayda altyapı, pazarlama, kulüp ve profesyonel lig yönetimi konuları görüşülecek." ifadeleri kullanıldı.

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