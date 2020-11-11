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Spor Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı
Spor

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı

TFF Başkanı Nihat Özdemir: - "İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza beraber devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:05:01 -
Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ile anlaşma için toplantı yapacaklarını söyledi.

TFF yetkilileri ile Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, İstanbul'da bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfını temsilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BeIN Sports ile bugüne kadar 14 toplantı düzenlediklerini belirten Özdemir, "Karşılıklı görüş alışverişlerinden sonra geldiğimiz son noktayla ilgili bilgi vermek için Kulüpler Birliğini ziyaret ettik. Görüş alışverişinde bulunduk. Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebileceği rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza beraber devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüse yakalanması üzerine toplantıya başkanlık yaptığını açıklayan Göksel Gümüşdağ ise toplantının çok faydalı geçtiğini dile getirdi.

Toplantının ana gündem maddesinin beIN Sports olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "En son yaptığımız toplantıdan sonra bu toplantıda mutabık olduğumuz bir konuda kararı aldık ve Nihat Bey'e ilettik. O konu üzerine sayın başkanımız da beIN Sports yetkilileriyle görüşme yapacak. En yakın zamanda Kulüpler Birliği olarak nihayete erdirmek istediğimiz sonuca bir an evvel gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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