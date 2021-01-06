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Spor Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti
Spor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:27:41 -
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

İZMİR (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görevini bıraktı.

Sepil, AA muhabirine, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakacağını daha önce de açıkladığını hatırlattı. Temel düşüncesinin yapılacak seçimle bu görevini başkasına devretmek olduğunu kaydeden Sepil, "Ancak bu süreçte maalesef bir seçim olmadı. Bu nedenle görevimi bırakma kararı aldım. Umarım bir an önce Kulüpler Birliği yeni başkanını seçer." ifadelerini kullandı.

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