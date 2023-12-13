Kulüpler Birliği Toplantısı’nın Ardından Açıklama!’’Kulüpler Rahatsız’’

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Halil Umut Meler 'e geçmiş olsun mesajı yollayan ve yaşanan saldırıyı kınayan Koç "İnşallah en kısa zamanda her şeyin normale döneceğine, Türk futbolunun hak ettiği ortama kavuşacağına inanıyorum" dedi.

Ali Koç ayrıca, bu toplantının tarihinin ve görüşülecek konuların 10 gün önceden belirlendiğini ancak Meler'e yapılan saldırı sonrası gündemin sadece bu gelişme olduğunu ve diğer konuların sonraki toplantıda ele alınacağını ifade etti.

İşte Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ali Koç'un yaptığı açıklamalar:

Uzun bir toplantı oldu. Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Aynı zamanda ülke futbolunun marka değerine zarar verilmiştir. Böyle bir şiddet içeren olayın amasız fakatsız olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

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"CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın Bakan'ın sorunları bizden duymasını kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Sorunlar giderene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sık sık görüşülmesi gerektiğini tespit ettik. Sorunların giderilmesi için tüm inisiyatifi alacağız ve çalışmaları başlatacağız.

"ERTELEME KARARI KULÜP BAŞKANLARINA SORULMADI"

Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı. Süresiz erteleme kararı... Maçlar hemen Salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı.

"HAKEMLİĞİN DURUMU ORTADA"

Hakemlerin hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Devre arasında çok ciddi radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimuma indirilmesi için bir yol haritası olduğu anlatıldı. TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini defalarca söyledi. Şimdi TFF hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya'ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Bekliyoruz. TFF bir ara 'Bu hakemler bizi de mi yemek istiyor?' kuşkusu yaşadı. Hakem sorunu devam ediyor.