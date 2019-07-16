Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kulüpler Birliği, Maslak’ta bulunan merkezinde toplandı.16 Temmuz 2019 Salı 18:20
Kulüpler Birliği, Maslak’ta bulunan merkezinde toplandı. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.
Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Vakfın, Maslak’ta bulunan merkezinde gerçekleşen toplantıda Süper Lig kulüplerinin başkanlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Kadir Kardaş yer aldı.
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