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Spor Kulüpler Birliği, Mehmet Büyükekşi ile masaya oturuyor
Spor

Kulüpler Birliği, Mehmet Büyükekşi ile masaya oturuyor

Yeniakit Publisher
2024-04-21 00:15:00 -
Kulüpler Birliği, Mehmet Büyükekşi ile masaya oturuyor

Kulüpler Birliği Vakfı'nın oluşturduğu ve Dursun Özbek'in başkanlığını yapacağı heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile masaya oturuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki 'erken seçim' tartışması sürüyor.

Kulüpler Birliği, TFF ile görüşmek üzere bir diyalog heyeti kurdu. Heyetin başkanlığını yapacak isim de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kimsenin bulunmadığı heyette, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte Kasımpaşa'dan Fatih Saraç yer aldı.

Heyete seçilen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Fenerbahçe ile pazartesi günü oynanacakları maç nedeniyle affını istedi.

Kritik gün pazartesi
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Sports Digitale'nin haberine göre; Kulüpler Birliği'nin TFF ile görüşmek üzere kurduğu diyalog heyeti, 22 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelecek ve istifasını isteyecek.

Birlik heyeti ayrıca seçim tarihinin 18 Temmuz'dan haziran başına çekilmesini bir kez daha talep edecek.

Büyükekşi, bu talebi kabul etmezse kulüplerin topladığı imzalar yürürlüğe konulacak.

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