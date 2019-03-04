



KARS (AA) - Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası başladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki yarışmalarda 30 ilden 220 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada küçükler kategorisinde kızlarda 9, erkeklerde 14 olmak üzere 23 sporcu mücadele etti. Kızlarda, Eylül Naz Tekin birinci, Zehra Rabiya Oksal ikinci, Cansu Temuren üçüncü oldu. Erkeklerde ise Batuhan Titiz birinci, Metin Kağan Yaşar ikinci, Haktan Levent Yener üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara katılan tüm sporculara başarı dileyerek "Türkiye'nin tek uluslararası buzlu natürel kızak pisti burası, burada tüm hazırlıklarımız tamam, yarışmalarımız başladı." dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ise Sarıkamış'ın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türkiye'nin birçok noktasında kayak merkezi var ama Sarıkamış'ın farklı özellikleri var. Sarıkamış son yıllarda ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Hedeflerinin Dünya Kızak Şampiyonası'nın Sarıkamış'ta yapılmasını sağlamak olduğunu anlatan Toksoy, "Türkiye'de hiçbir kayak merkezinde olmayan, Sarıkamış kayak merkezinde bulunan natürel dağ kayak pisti var. Birçok spora uygun pistlere sahibiz. Burada ilk defa natürel kızak şampiyonası yapılıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparız." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, yarın yıldızlar kategorisinde yapılacak yarışmalarla devam edecek.







