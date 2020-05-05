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Spor

Kulüp üzücü olayı duyurmuştu! Fenerbahçe’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:46:00 - 2020-05-05 11:47:59
Kulüp üzücü olayı duyurmuştu! Fenerbahçe’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Aankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

“Geçmiş olsun Ankaragücü”

Fenerbahçe'den, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü’ne geçmiş olsun mesajı geldi. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Ankaragücü" ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü korona virüs teşhisi konulan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.

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