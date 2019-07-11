"Kulüp Lisans Talimatı devrim niteliğinde"





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni Kulüp Lisans Talimatı'nın devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Adil Gevrek, TFF'nin mali kriterlere uymayan kulüplere uygulayacağı yaptırımla ilgili, "Kulüp Lisans Talimatı önemli bir adım. Bana göre devrim niteliğinde ve Türk futbolu için geç kalınmış bir talimat. Daha önce de bunun üzerinde çalışıyorduk. Yeni gelen TFF Başkanı ve yönetimi, gelir gelmez bunu açıkladı. Türk futbolu için yararlı olacaktır. Bu süreç belki zorlu geçecektir ama Türk futbolunun geleceği için çok önemli." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak talimatla ilgili uzun süredir çalıştıklarını aktaran Gevrek, "Aslında talimat 2 Eylül'de devreye girecek ama şimdiden bütün kulüplerin buna uyması lazım. Transferleri ve harcamaları dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Eğer kulüpler buna uymaz ve limitlerini aşarsa önümüzdeki süreçte bunun zorluklarını çekebiliriz. Herkes kendi gelirini çok iyi biliyor. Harcamaların buna göre yapılması lazım. Bunu yaparlarsa hem kendi kulüpleri hem de Türk futbolu için çok doğru bir adım atmış olur. Buna uyulmadığı zaman sonraki yaptırımlar çok ağır olacak." ifadelerini kullandı.





- "Yeni Malatyaspor olarak zaten kendi dengemizi sağlıyorduk"





Sarı-siyahlı kulübün başkanı, talimattan önce de kendi mali dengelerini sağladıklarını kaydetti.

Diğer kulüplerin de buna uymasıyla haksız rekabetin de ortadan kalkacağını anlatan Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor olarak zaten kendi dengemizi sağlıyorduk. Başka kulüpler buna uymayınca haksız bir rekabet oluyordu. Artık bütün kulüpler uyacak. Türk futbolu için hayırlı olacaktır. Bana göre Türk futbolunun kurtulması için önemli bir adım olacaktır. TFF'nin bu işin arkasında duracağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için eleme maçları yapacaklarına değinen Adil Gevrek, sportif başarıyı sürdürürken mali disiplini korumaları gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Göreve geldikten sonra 3 yılda Süper Lig'e çıktık. Daha sonra 3 yılda Avrupa kupalarına gideceğimizi söylemiştik, bunu 2 sezonda gerçekleştirdik. Bunları yaparken sportif başarıyı sağlarken mali disiplini de sağladık. Ekonomik olarak kurallarımıza uyduk. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çok önemli maçımız var. Takımımız şu anda kampta. Eksik bölgelere transferlerimizi yapacağız ama bunları yaparken lisans talimatına uymamız lazım. Tabii ki kadromuzu güçlendireceğiz ama ekonomik açıdan dengeyi sağlamamız gerek. İnşallah mevcut takımımıza takviyeleri yapar, hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de başarılı oluruz."