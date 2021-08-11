  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD bütçesi 302 milyar dolar açık verdi! 5 katına çıktı
Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ta!
Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta şiddetli yağışta bazı köy yolları çamur yığını nedeniyle kapandı
Spor Kulüp, eski futbolcunun yaptığı bağışı iade etti
Spor

Kulüp, eski futbolcunun yaptığı bağışı iade etti

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı 16 bin 16 liralık bağışın kendisine iade edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:21:00 -
Kulüp, eski futbolcunun yaptığı bağışı iade etti

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı 16 bin 16 liralık bağışın kendisine iade edildiğini bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 16 bin 16 liralık katkısı ekip liderimiz Emin Adanur'un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay