Kulüp dizisinin yapımcılarına ilginç "Leman Sam" önerisi

Sabahattin Ali'yi "AKAPE öldürdü" sanan "Kürk Mantolu Madonna nesli"nin bugünlerde Kulüp isimli dizi sayesinde memlekette "bir 6-7 Eylül hadisesinin" yaşandığını öğrendiğini belirten Melih Altınok, lafı sanatçı bozuntusu Leman Sam'ın, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak, yakında toprağa da ortak olacaklar..." şeklindeki iğrenç tweet'ine getirerek, "Şarkıcı tweet'ini silmiş ama iyi etkileşim aldı, biraz gündem olmayı başardı. Çok popüler olan Kulüp'ün yapımcıları bence bu fırsatı değerlendirsinler. Dizide bir rol bile düşünülebilir hanımefendiye" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o ironik yazı:

"Sabahattin Ali'yi "AKAPE öldürdü" sanan "Kürk Mantolu Madonna nesli" bugünlerde Kulüp isimli dizi sayesinde de memlekette "bir 6-7 Eylül hadisesinin" yaşandığını öğreniyor.

Ne kadar öğreniyorlar ayrı tartışma konusu...

Ama en azından sosyal medyada "yabancı düşmanlığının kötü bir şey olduğunu idrak ettiğini" ifade edenlere rastlıyorum.

Ne var ki tam, insanlık için küçük, alıklar için büyük bir adım olan bu aydınlanmaya sevinecekken sukut-u hayale uğruyorum...

Zira 60-70 yıl önceki gayrimüslimlere karşı ayrımcılığı lanetleyenleri, aynısını bugün Suriyelileri nefret söylemiyle hedef göstererek yapan ırkçıları alkışlarken buluyorum...

Dün de Leman Sam'ın, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak, yakında toprağa da ortak olacaklar..." vs. şeklindeki iğrenç tweet'i elden ele geziyordu.

Şarkıcı tweet'ini silmiş ama iyi etkileşim aldı, biraz gündem olmayı başardı.

Çok popüler olan Kulüp'ün yapımcıları bence bu fırsatı değerlendirsinler. Dizide bir rol bile düşünülebilir hanımefendiye.

Hem belki böylece biraz sakinleşir de."