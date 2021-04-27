Kulüp başkanı sahaya indi! Penaltı iptal edildi

Kuveyt Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. Al Salmiya ile Al Qudisiya arasındaki maçta Salmiya başkanı aleyhlerine verilen penaltıyı beğenmeyince sahaya indi. Takımını sahadan çekmek isteyen başkan, penaltı kararı değişince ikna oldu ve maç devam etti.

Katar'da Al Salmiya ile Al Qudisiya karşılaştı. Uzatmaları oynanan maçın 101. dakikasında Al Salmiya başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, aleyhlerine verilen penaltıyı beğenmeyince sahaya girdi.

Oyuncuları toplayıp sahadan çekmeye çalışan başkan, oldukça kızgındı. Maçın hakemi ise ne olduğunu anlayamayıp afalladı ve VAR'a gitti. Pozisyonu izleyip kararını değiştiren hakem, başkan Sabah'ın hışmını dindirdi.

Sahaya dönen Al Salmiya maça devam etti. Maç golsüz sona erdi ve Kuveyt Premier Ligi'nde Al Salmiya 13 puanla 6.sırada yer alırken, 25 puana sahip Al Qudisiya'da ikinci basamakta yoluna devam etti.