Külünk’ten Akit’e ziyaret

EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL

Akit Medya Grubu dün önemli bir misafirini ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan AK Partili Metin Külünk gazetemize nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’yla sohbet eden İBB aday adayı Külünk, projeleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul’u tutamazsak Anadolu’yu da kaybederiz

Kendisinin de İstanbullu olduğunu hatırlatan Külünk, “Dolayısıyla her zaman bu şehirde sözümü söyleme hakkım var. Adaylık başvurumuz başkanlıktan daha öte İstanbulluların derdiyle dertlenme meselesidir. Biz İstanbul’un dertlisiyiz, çünkü ‘İstanbul’ bizim dünyaya söyleyeceğimiz en önemli sözlerden bir tanesidir. Dolayısıyla İstanbul’u anlamak bizim verdiğimiz mücadeleyi anlamaktır. İstanbul’u tutarsak Anadolu’yu tutarız. İstanbul’u tutamazsak Anadolu’yu da kaybederiz. Dolayısıyla İstanbul’u bugün büyük bir tehlike bekliyor. Bu da sosyolojik depremdir. İstanbul’da gelir dağılımında adalet uçurumu derinleşiyor. Beraberinde trafik krizi ciddi bir krize dönmüş durumda. Bir de deprem gerçeği var. İstanbul’un ruhu, İstanbul’un enerjisi, İstanbul’un dünyaya seslenişi, İstanbul’un dünyayı kavrayışı unutulmuş. Belediyecilik zenginleşme aracı haline dönmüş. Bunlar İstanbul’un ağır problemleri. İstanbul’un fiziki varlığı bir başka alemde ruhu ise enerjisiyle birlikte başka alemde. Bu ikisini birleştireceğim” dedi.

Değer odaklı bir modeller üzerinde çalıştıklarını da belirten Külünk, şöyle devam etti: “Diyoruz ki huzurlu İstanbullu aile, huzurlu İstanbullu apartman, huzurlu İstanbullu sokak, huzurlu İstanbullu mahalle. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Eğer bu şehrin yerel yöneticisini, bu şehrin yoksulu ilgilendirmiyorsa, Beşiktaş Bebek’le, Kağıthane Şirintepe arasındaki uçurum genişliyorsa, burada büyük bir sorun var demektir. Bizim kentsel dönüşüm projelerimiz de değer odaklı olacak. Mahalle kültürü olan yaşanabilir bir çevre modeli istiyoruz. Bizim belediye başkanlığımızda 962 mahallede suç oranı dip yapacak ve mahallenin huzur oranı zirveye çıkacak. Her mahalleden bir bilimsel devrimin kapılarını açacak genç, dünya çapında bir sporcu, edebiyatçı, şair yetişecek. Klasik anlamda belediye başkanlığı yapmayacağım. Medyada kısmi bir ambargoya da uğruyoruz. Ama bu hiç önemli değil çünkü biz insanlarla yüz yüze, insanlarla birebir bir değerlendirme yapıyoruz.”

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