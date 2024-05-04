  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kulu'da yağmur duası
Yerel

Kulu'da yağmur duası

Yeniakit Publisher
2024-05-04 16:58:00 -
Kulu'da yağmur duası

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Tuzkaya Mahallesinde yağmur ve şükür duası yapıldı. Duaya Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçede tarımsal alanlarda henüz yeterli yağış olmaması sebebiyle Tuzkaya Mahallesinde vatandaşlar, yağmur ve şükür duasına çıktı. Mahallenin cami imam hatibi ve Kulu Müftülüğünden din görevlilerinin de katıldığı programda Kur’an-ı Kerim, ilahiler, Mevlidi Şerifler okundu, yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasına katılan çocuklara çeşitli ikramlar dağıtılırken, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Tuzkaya Mahallesi Muhtarı Yunus Saraç, yağmur duası için toplandıklarını ifade ederek "Allah'a hamd ve senalar olsun. Halkımızla birlikte çevre mahallelerden katılımlar oldu. Hep birlikte Müftümüz Muhsin Yıldız'ın yapmış olduğu dualarda ellerimizi semaya açtık. Allah'a dua ettik, şükür ettik” dedi.

Kayseri'de yağmur duası
Kayseri'de yağmur duası

Aktüel

Kayseri'de yağmur duası


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkentte yağmur hayatı felç etti! Yollar yine göle döndü
Başkentte yağmur hayatı felç etti! Yollar yine göle döndü

Yaşam

Başkentte yağmur hayatı felç etti! Yollar yine göle döndü

Türkiye'ye yatırım yağmuru... Türkiye Avrupa'da yükseldi! ABD, Almanya, Fransa listede
Türkiye'ye yatırım yağmuru... Türkiye Avrupa'da yükseldi! ABD, Almanya, Fransa listede

Ekonomi

Türkiye'ye yatırım yağmuru... Türkiye Avrupa'da yükseldi! ABD, Almanya, Fransa listede

Aşırı yağmur sel getirdi
Aşırı yağmur sel getirdi

Avrupa

Aşırı yağmur sel getirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23