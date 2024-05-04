Kulu'da yağmur duası

İlçede tarımsal alanlarda henüz yeterli yağış olmaması sebebiyle Tuzkaya Mahallesinde vatandaşlar, yağmur ve şükür duasına çıktı. Mahallenin cami imam hatibi ve Kulu Müftülüğünden din görevlilerinin de katıldığı programda Kur’an-ı Kerim, ilahiler, Mevlidi Şerifler okundu, yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasına katılan çocuklara çeşitli ikramlar dağıtılırken, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Tuzkaya Mahallesi Muhtarı Yunus Saraç, yağmur duası için toplandıklarını ifade ederek "Allah'a hamd ve senalar olsun. Halkımızla birlikte çevre mahallelerden katılımlar oldu. Hep birlikte Müftümüz Muhsin Yıldız'ın yapmış olduğu dualarda ellerimizi semaya açtık. Allah'a dua ettik, şükür ettik” dedi.

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