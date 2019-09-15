Kulu’da traktör devrildi: 1 yaralı Konya’nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi ile Yaraşlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Yaraşlı Mahallesine doğru giden S.D. (60) idaresindeki plakası alınamayan traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü S.D. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı S.D., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü S.D.’nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.