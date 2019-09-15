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Kulu’da traktör devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15 Eylül 2019 Pazar 11:15
Kulu’da traktör devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi ile Yaraşlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Yaraşlı Mahallesine doğru giden S.D. (60) idaresindeki plakası alınamayan traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü S.D. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı S.D., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü S.D.’nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:15
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