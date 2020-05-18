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Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:11:47 -
Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Kozanlı mahallesi yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocaklarından Ankara -Aksaray istikametine yapılan yeni yol çalışmasına mucur taşıyan 51 NA 326 plakalı tır ile 42 AL 292 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil tarlaya girerek dururken tır ise devrildi. Yol ortasına devrilen tırın taşıdığı mucur yola döküldü. Kazada yaralanan tır sürücüsü Ömer Taş ile otomobil sürücüsü Celal Daler ve yolcu Cevdet Şimşek ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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