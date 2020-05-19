  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Kulu’da 19 Mayıs kutlaması

Konya’nın Kulu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:22:14 -
Kulu’da 19 Mayıs kutlaması

Konya’nın Kulu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.


Kutlama ilçedeki Atatürk Anıtına, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Yavuz Yoldaş’ın çelenk bırakılmasıyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları korunarak düzenlenen törene, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Grup Amir Vekili Sinan Ekici ve zabıta ekipleri katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı