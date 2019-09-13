0553 313 94 23

Kulu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:05
Kulu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.


Kulu Cumhuriyet Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu´nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapar okul müdürü Sezgin Alp, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin çok büyük bir tehlikeden döndüğünü belirterek, “40 yıldır devlet içinde yuvalanan hainler halkın temsilcilerinin seçtiği yasal hükümeti devirip devleti ele geçirmek için planlarını harekete geçirmişlerdir. Türk milleti tarih boyunca sergilediği dik duruşu bir kez daha ortaya koymuştur. Milli iradesine sahip çıkarak tankların önüne çıkmış, kışlaların önünde nöbet bekleyerek demokrasi tarihini yeniden yazmıştır. Ömer Halis Demir gibi kahramanlar hiç düşünmeden vatanı için canını ortaya koymuştur. Genetik kodlarımızda her daim olan ordu millet ruhu yeniden canlanmıştır. Şu unutulmamalıdır ki devletin sahibi millettir. Milletin üzerinde bir güç yoktur. Demokrasi herkes için gerekli vazgeçilmez bir unsurdur. Yöneticileri millet seçer ve ancak milletin kararı geçerlidir. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimizi bir daha saygı ile selamlıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun” dedi.


Program, 15 Temmuz sinevizyon belgeseli gösterimi, 15 Temmuz destanı korosu, Ömer Halis Demir’in rüyası gösterisi ve öğrencilerin şehitleri tanıtımı ile son buldu.


Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, ve protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:05
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahve ile sigara kokusu çıkar mı? Sigara kokusu nasıl çıkar? Sigara kokusu çıkartmanın kolay yolu! Sigara kokusuna son
    1. Kahve ile sigara kokusu çıkar mı?..
    2. Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki..
    3. Trabzon'da çalınan fındıklar için..
    4. Beyoğlu’nda 2 İngiliz otelde ölü..
    5. Türk tekstili Moskova’da beğeni topladı
    6. Döviz kurları
    7. Milas Zeytin Hasat Şenliği üst kurul..
    8. "Asla başaramayacaklar"
    9. Sütten çökelek nasıl yapılır?
    10. Akdeniz Üniversitesinde aşure günü..
    11. Sokak lambası yüzünden akıma kapılan..
    12. Girişimci kadınlara 875 milyon lira..
    13. Bu köye yerleşip iş kurana 157 bin TL..
    14. Gastroantep’teSanko Üniversitesi de..
    15. Muş’ta “Teröre Lanet Yürüyüşü”..
    16. “Medyanın son kalesi Akit’tir” diyen..
    17. Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor
    18. ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli..
    19. Tarhana yapımı tarifi
    20. FIBA Dünya Kupası’nda finalin adı:..
    21. SBÜ'den yabancı doktorlara "canlı..
    22. Hattat Hüseyin Gündüz hat sanatının..
    23. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3..
    24. Kulu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    25. Sırbistan'da "Türk Film Haftası"..
    26. Adliyede aşure ikramı
    27. Karadenizbirlik üreticinin yanında
    28. Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatından..
    29. Kars’ta saman fiyatları hayvan..
    30. Orman yangını çıkarmaya çalışan..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi