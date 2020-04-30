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Aktüel

Kuluçkadan çıkan civcivleri serasının içinde besliyor

Antalya’da örtü altı sera üretimi yapan çiftçi, kuluçkadan çıkan civcivleri kendi elleriyle serasının içinde besliyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:49:50 -
Kuluçkadan çıkan civcivleri serasının içinde besliyor

Antalya’da örtü altı sera üretimi yapan çiftçi, kuluçkadan çıkan civcivleri kendi elleriyle serasının içinde besliyor.


Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Zafer Çetin, 21 gün kuluçka süresinden sonra yumurtadan çıkan 12 adet civcivin üşümemesi ve güvenle yaşaması için civcivleri içinde domates ekili serasında plastik kasada besliyor.


Beslediği tavuğun kuluçkaya yattığını ifade eden Çetin, “21 günlük kuluçkadan sonra yumurtadan çıkan civcivleri domates seramızın içine aldık. Hassas olmalarına rağmen, yeni civciv olmalarına rağmen seralarımızda kullandığımız koruma ürünlerinden etkilenmiyorlar. Sıcak ve sağlıklı ortam olsun diye civcivlerimizi seranın içinde barındırıyoruz, gayet sağlıklılar" dedi.



"Seranın içindeki böcekleri yiyip faydalı olacaklar"


Çetin, "Bu küçücük hassas civcivler tarımsal koruma ürünlerinden zarar görmüyorsa hiçbir canlı zarar görmez. İnsanlar da zarar görmez. 2 hafta seranın içinde kalan civcivler daha sonra doğal ortamına geri bırakılacaklar. 2 haftalık olunca seranın içindeki zararlı böcekleri de yiyecekler. Böylece seraya da faydaları olacak" dedi.

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