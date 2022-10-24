Kulübün anahtarını da verseydiniz bari!

Geçen sezon sonunda PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe'nin alacağı ücret oldukça konuşulmuştu. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı kontratın detayları ortaya çıktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, geleceği ile gündemde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Geçtiğimiz sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona eren ve 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mbappe'nin ismi, çok uzun bir süredir İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Madrid cephesi bu transfer iddialarını yalanlarken Fransız yıldızın takımda kalacağı netleşti.

Mbappe, 180 milyon euro imza parası alıyor

Kylian Mbappe'nin PSG'deki sözleşmesinin detayları belli oldu. Fransız yıldızın, Fransız devinden 72 milyon euro yıllık maaş, 180 milyon euro imza parası, 3 sene için de toplam 240 milyon euro sadakat bonusu aldığı öğrenildi.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 14 gol ve 2 asist ile oynayarak takımına önemli katkıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Neymar'ın takımdan gitmesi durumunda 2025'e kadar takımda kalacağını yönetime bildirdi.