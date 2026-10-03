Kültür Yolu Festivali Gastroantep düzenlenen törenle başladı

Gazi şehrin uluslararası yüzü olan GastroAntep, Kültür Yolu Festivali ile birlikte 9 gün boyunca 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatacak. Zeugma Mozaik Müzesi’nde düzenlenen açılış programıyla başlayan festival, “Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik” temasıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin merkezi Gaziantep Festival Parkı olurken, festival boyunca şehrin 14 farklı mekanında 246 etkinlik, 7 dev sergi, tiyatro gösterileri, çocuk oyunları, söyleşiler ve atölyeler vatandaşlarla buluşacak.

Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

ALPASLAN: GAZİANTEP, KÜLTÜR YOLU ROTASININ EN GÜÇLÜ DURAKLARINDAN BİRİ

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tarihi İpek Yolu üzerinde yükselen Gaziantep’in binlerce yıllık geçmişini canlı şehir kültürüyle harmanlayan önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Gaziantep bugün dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin coşkusuna ev sahipliği yapıyor. Kültürün, sanatın ve eşsiz gastronomi mirasımızın kalbi önümüzdeki 9 gün boyunca burada, Gaziantep’te atacak. Festivalimizin 2026 yılındaki 21’inci durağı olan Gaziantep; sahip olduğu tarihsel derinlik ve kültürel birikimle bu rotanın en güçlü taşıyıcı sütunlarından biridir” dedi.

Gaziantep’in yaşayan kültürel mirasına dikkat çeken Alpaslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne kayıtlı 25 farklı unsurun ve 126 tescilli miras taşıyıcısı ustanın kentte kültürel mirası yaşatmaya devam ettiğini ifade etti. Sedef kakmacılığından bakırcılığa, kutnu kumaşından Antep işine, yemenicilikten geleneksel sohbet toplantılarına uzanan zenginliğin Gaziantep’in kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Alpaslan, festival kapsamında dokuz gün boyunca 14 farklı mekanda 246 etkinlik ve 7 serginin ziyaretçilerle buluşacağını; tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler, workshoplar ve konserlerle şehrin farklı noktalarında geniş kapsamlı bir program gerçekleştirileceğini söyledi.

70’TEN FAZLA LEZZET NOKTASIYLA GAZİANTEP MUTFAĞINI MİSAFİRLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep mutfağının yalnızca bir yemek kültürü değil, kentin kimliğinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Gaziantep mutfağı sadece bir yemek kültürü veya lezzet durağı değildir. Üretim gelenekleriyle, tarladan sofraya uzanan emeğiyle, mevsimlik ürünleriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle bu kentin ruhudur, kimliğidir. Beyranından yuvalamasına, şiveydizinden küşlemesine ve dünyaca ünlü Antep baklavasına kadar bu mutfak, 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girerek rüştünü dünyaya ispat etmiştir” dedi.

Festival kapsamında gastronominin daha sistematik ve sürdürülebilir bir yapıyla ele alındığını ifade eden Alpaslan, “Şehrin köklü mutfak mirasını doğru yansıtan geleneksel esnaf lokantalarından fırınlara, tarihi kahvelerden baklavacılara kadar 70’ten fazla mekanı Türkiye Kültür Yolu Festivali Lezzet Noktası olarak belirledik. Gaziantep’in özgün gastronomi kültürünü bu noktalar aracılığıyla ziyaretçilerimizle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KÜLTÜRDÜR, BİR BİLİMDİR, BİR IŞIKTIR, BİR UFUKTUR

Açılış programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçmişten alınan ilhamla bugünün, kültürün ve medeniyetin emanetçileri olduklarını aktararak şunları söyledi:

“Bizim medeniyetimiz bir kültürdür, bir bilimdir, bir ışıktır, bir ufuktur. İşte ‘Kültür Yolu’. İpek yolundayız. Ecdat, develerle bu yolu kalkınma yoluna dönüştürmüş. Kültür ne? Kültür, Bakırcılar Çarşısı’nda duyduğunuz çekiç sesi. Almacı Pazarı’ndaki baharatın, domatesin, biberin, salçanın kokusu, zencefinin kokusu, menengicin tadı, aroması var. Bizi bir araya getiren estetik sanat. Festivalle bunu güzelleştirmek. Kültür Yolu’nda biz bunların hepsini bir resme, bir tabloya, bu güzellikleri kültüre ve sanata dönüştürüyoruz. İşte bu güzel çalışmalarda bir olduğumuz için beraber olduğumuz için, bu şehri kültür şehri, bu şehri medeniyet şehri yapacağız.”

SOFRA BİZİ BİRLEŞTİRİR

Konuşmasının devamında festival süreci ve hazırlıklardan bahseden Başkan Fatma Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Mezopotamya benim. Doğu Akdeniz'e geçen hat benim. O yüzden toprağın en güzeli benim. Hava zaten muhteşem. Su zaten muhteşem. Oğuzeli’nin o nar suyunu başka yerde içemezsin. Araban’ın sarımsağının tadını başka yerde alamazsın. Bizim üzümümüz başka bir güzel, altın üzüm. Bizim biberimiz ağzımızı yakar. Hepsini bilen bir kültürden geliyoruz. Sofra bizi birleştirir. Savaşların bittiği, huzurun geldiği, kültürün yükseldiği, medeniyet kodlarımızın birbirini kucakladığı, birbirimizi Allah için sevdiğimiz yeni bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz.”

ÇEBER: “KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ GAZİANTEP’E ÇOK YAKIŞTI”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bir Kültür Yolu Festivali’nin daha eşiğinde olduklarını dile getirerek, “Bugün başlıyoruz. Dolu dolu bir dokuz gün bizleri bekliyor. Artık, Kültür Yolu Festivali, Gaziantep’e, Gaziantep de Kültür Yolu Festivali’ne çok yakıştı. Festivalden en çok memnuniyet alınan, en dolu geçen festivallerden birisi olarak Gaziantep gösteriliyor. Bu da bizler çok mutlu ediyor. Hali hazırda bir kültür şehri, bir sanat şehriyiz. Bu dokuz günde sizlerin keyifli zaman geçirmesi için çok iyi hazırlandık” dedi.

ATAY: GAZİANTEP SADECE KÜLTÜR VE GASTRONOMİ DE DEĞİL, SANAYİSİYLE DE TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ, BÖLGENİN LOKOMOTİFİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da konuşmasında, Başkan Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep denilince yalnızca gastronominin değil, kültürün de konuşulduğunu belirterek, “Bedestenimizde, Almacı Çarşımız da, Tahmis Kahvemiz de, gelen yerli turistlerimiz bir günde, iki günde Gaziantep'i bitiremiyor. Gezilecek ve görülecek yerlere bir emek sarf etmek lazım.

Gaziantep sadece kültür ve gastronomi de değil, sanayisiyle de Türkiye'nin lokomotifi, bölgenin lokomotifi. 250-300 bin kişiye ekmek veren bir sanayiye sahibiz. Ve biz barış şehriyiz. Halep'te bir kan aktığında, Suriye'de kan aktığında 450-500 bin insana gönlümüzü ve bağrımızı açarak ekmek vererek, barınacak yer vererek insanlığımızı da gösterdik” ifadelerini kullandı.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Şef Doğa Çitçi ile MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Ömür Akkor, Ahmet Güzelyağdöken ve Umut Karakuş’un katılımıyla atölyeler, tadım etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Gastronomi, yalnızca bir tat deneyimi değil, yaşayan bir kültür mirası olarak anlatılacak.

GAZİANTEP’TE KONSERLER DOKUZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo sahne alacak.

Festival süresince sergiler, tiyatro ve sahne gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, çocuk oyunları ve etkinlikleri ile gastronomi programları da kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak. Gaziantep Festival Park’ta kurulacak Çocuk Köyü ise festival boyunca çocuklara yönelik oyun, atölye ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 11 Ekim’e kadar kentin tarihi mekanlarından kültür ve sanat alanlarına, konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden 70’ten fazla Lezzet Noktası’na uzanan programıyla Gazianteplileri ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.