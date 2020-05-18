Kültür ve Turizm Bakanlığı - Dışişleri Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı! Turizm için 3 bakanlık dayanışma içinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iç turizmi açacaklarını dış turizmin ise kademeli olarak açılacağını söyledi. Uçakların iç hat uçuşlarını kısa bir süre sonra açılacağını belirten Ersoy, dış hatların ise kademeli olarak açabileceklerini ifade etti.

Milat 28 Mayıs

Turizmin mayıs sonu haziran başı gibi açılabileceğini ifade eden Bakan Ersoy, “Her hafta düzenli olarak kabinede durumlar değerlendiriliyor, veriler sayılar, değerlendiriliyor ve bu Bilim Kurulumuzun da görüşleri alınarak normalleşme takvimi açıklanıyor. Eğer toplum disiplininde bir bozulma olmazsa bir gevşeme olmazsa istenildiği gibi şu anda gittiği gibi düzelmeler hızlı bir şekilde devam ederse inşallah mayıs sonu gibi haziran başı gibi iç turizm hareketleri başlar diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Dış turizm için görüşmeler başladı

Bakan Ersoy, dış turizm konusunda ise 70 ülke ile görüşmelerin başladığını ifade ederek şunları söyledi: “70’den fazla ülkeye Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir niyet mektubu gönderdik. Niyet mektubunun ekinde de uluslararası kuruluşlar tarafından denetimi ve puanlaması yapılan bir sertifikasyon sistemi hayata geçirdik, bu sertifikasyon mum kriterlerini kültürlerinin detaylarını koyduk. Aynı zamanda Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle dünyanın birçok ülkesi tarafından takdir edilen sağlık altyapısını turizm il ve ilçelerindeki sağlık altyapısını gösteren, neler bunlar dediğiniz zaman hastane sayılarımız yoğun bakım yatak kapasitemiz ventilatör sayımız, ambulans, ambulans helikopter ve ambulans uçak gibi verileri içeren bir dosyayı da mektubun ekinde gönderdik. Aynı zamanda Dışişleri Bakanımız ile beraber kendi muhataplarımızı kendisi Dışişleri Bakanı, ben turizm ile ilgili ilgili muhataplarımızı geçen haftadan itibaren yoğun bir şekilde aramaya başladık. Bu telefon diplomasisi ile birlikte hem mektup detayları üzerinde hem onların için eksik kalan bir informasyon gerekiyorsa bunları notlarımız alıp tamamlıyoruz. Bir bağlam bir şeyler daha yaptık Sağlık Bakanlığımızla birlikte bir çalışma yaptık ve özellikle yoğun turist trafiğinin yaşandığı havalimanları test merkezleri açılmaya başlandı.”