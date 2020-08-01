Kültür ve Turizm Bakanı'ndan dünyaya net mesaj: Türkiye'siz...

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen turizm sezonuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Çekirge'nin aktardığına göre Ersoy, "Bayrama nasıl giriyoruz? Haberler nasıl?" şeklindeki soruya "En önemlisi Rusya açıldı. Bu da Antalya merkezli çok önemli bir gelişme. Ağustosun 10’undan sonra charter uçuşlar da başlayacak. Böylece oteller açılıyor. Yükselişe geçeceğiz" yanıtını verdi.

Ersoy, Avrupa ile ilgili olarak da "İngiltere uçuşları açtı. Gelişler var. Ancak Almanya’dan henüz ses yok. İspanya’da salgın oranı yükselince turizm sıkıntıya girdi" ifadesini kullandı.

"Bu sene bizde de kayıp var elbette. Önümüzdeki sezon nasıl görünüyor?" sorusu üzerine de Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiyesiz turizm olmayacağını dünya biliyor. Avrupa biliyor. Rusya, Ukrayna çok büyük potansiyel. Özellikle sertifikasyon çalışmamız dünyada ses getirdi. Bunu devam ettireceğiz. Şu anda turistik bölgelerde, konaklama alanlarında pandemiye karşı önlemleri denetlemek için muazzam bir mücadele yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve biz denetleme yapıyoruz. Konaklama tesisleri çok özen gösteriyor. Umarım kayıp ayları ağustosla birlikte büyük oranda telafi edeceğiz."