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Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları, salgın (Kovid-19) döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte a

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:10:50 -
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları, salgın (Kovid-19) döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte a
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