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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok ba

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:41:04 -
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok ba
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