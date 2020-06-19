Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası’yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz."